Thanh Hóa: Hơn 14 người mất tích, quốc lộ 15C tê liệt hoàn toàn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3, đêm qua và sáng nay tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa mưa to đến rất to. Tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, lũ ống đã xuất hiện và cuốn trôi khoảng 24 ngôi nhà; tuyến Quốc lộ 15C tê liệt hoàn toàn.

5 bản của xã Na Mèo bị cô lập là, bản Son, bản Ché Lầu, bản Cha Khót, bản Na Poọng và bản Xa Ná. Theo đó, vào khoảng 5h sáng nay do mưa lớn, lượng nước đổ về từ trên núi lớn tạo thành lũ ống, lũ quét, cuốn trôi nhiều nhà dân ở bản Xa Ná, 17 người mất tích.

Lũ ống đã xuất hiện khiến tuyến Quốc lộ 15C tê liệt hoàn toàn. Ảnh: Pháp luật

Đến đầu giờ chiều nay, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy 3 người còn sống và đưa về cơ sở y tế cấp cứu; 1 người khác cũng đã được tìm thấy và giải cứu an toàn khi đang bám trên ngọn cây.

Ông Hà Văn Toản, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quan Sơn cho biết: tình hình thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, các lực lượng đã có mặt tại xã từ sáng nhưng vẫn chưa tiếp cận được bản Xa Ná. Thông tin liên lạc với bản Xa Ná cũng bị gián đoạn khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn càng gặp nhiều khó khăn.



“Cùng với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã huy động tổng lực cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân đang khẩn trương tiến hành giải cứu được nhiều người dân đến nơi an toàn. Hiện nước lũ tại khu vực này đang chảy rất mạnh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Bản Xa Ná có hơn 200 hộ vẫn bị cô lập với bên ngoài. Những gia đình bị nước lũ cuốn trôi nhà đang ở tạm tại nhà những người anh em, họ hàng”, ông Toản nói.

Nước lũ cũng đã làm sạt lở nhiều tuyến đường Quốc lộ như 217, 16A; riêng Quốc lộ 15C đến chiều nay đã tê liệt hoàn toàn. Ông Phạm Ngọc Quyết, Phó Giám đốc Công ty cổ phần quản lý đường bộ 2, Thanh Hóa cho biết tuyến chính đi huyện Mường Lát trên đường 15C, 16A và 217 ách tắc hoàn toàn.

“Đến chiều nay, tuyến đường đã tắc hoàn toàn từ km 54 đến 84 quốc lộ 15C. Chúng tôi đang điều máy móc lên để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, việc khắc phục có thể phải mất tới 2-3 ngày”, ông Quyết cho biết./.