Thắt chặt cửa khẩu biên giới tại An Giang để ngăn chặn dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trong khu vực và trên thế giới, tỉnh An Giang đã tăng cường công tác kiểm tra sức khỏe hành khách ra vào cửa khẩu. Đặc biệt những hành khách đến từ vùng dịch, nhằm hạn chế mức thấp nhất người mắc bệnh đi sâu vào trong tỉnh.

Khu vực cách ly tại cửa khẩu Khánh Bình .

Với gần 100 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, An Giang có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia cùng nhiều cửa khẩu phụ và đường mòn lối mở khác. Hằng ngày, số lượng người, phương tiện qua lại biên giới rất đông nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Do đó, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh phối hợp với các địa phương, nhất là khu vực biên giới như: Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên và Cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú khẩn trương lắp đặt máy đo thân nhiệt từ xa; ưu tiên bố trí máy kiểm tra thân nhiệt cầm tay cho khu vực Cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú và cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu...



Ngành y tế tỉnh tăng cường thêm nhân lực y tế từ các trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện về ứng trực 24/24 tại các khu vực cửa khẩu để hỗ trợ công tác kiểm dịch y tế; trang bị thêm khu vực rửa tay sát khuẩn tại các cửa khẩu biên giới; kịp thời bổ sung các công cụ, vật tư, vật dụng y tế để phục vụ phòng.



Ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết thêm: “Chúng tôi đã dự phòng 2.000kg cloramin; khẩu trang n95... Riêng đồ bảo hộ y tế, kể cả cho những người tiếp xúc với mầm bệnh, hiện nay đã có 1.500 bộ, nếu cần thiết sẽ bổ sung thêm, đồ bảo hộ cho nhân viên y tế là không thiếu”.



Tại các cửa khẩu lớn của tỉnh An Giang cũng đã bố trí khu vực cách ly và thành lập các đội phản ứng nhanh; phối hợp liên ngành tổ chức kiểm soát việc xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu. Đồng thời đã tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại khu vực cửa khẩu.

Đo thân nhiệt người dân qua lại biên giới tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình .



Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, để phòng, chống dịch có hiệu quả, hiện nay, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cư dân biên giới tại các đường mòn, lối mở, người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu. Tất cả khách du lịch từ nước ngoài đến An Giang đều được khoanh vùng, kiểm tra, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định. Đồng thời đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; kiểm tra thân nhiệt cho người dân qua lại biên giới.



Theo ông Nguyễn Thanh Bình, do đặc thù của địa phương, hiện nay tỉnh đang rất băn khoăn việc học sinh trở lại lớp trong thời gian tới, nhất là đối với hơn 1.000 em người Campuchia (Việt kiều) đang theo học tại các trường trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao đổi, nhắc nhở các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Để các em đến trường được an toàn, tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các trường học thực hiện tiêu độc, khử trùng tại các trường học; yêu cầu các trường học bố trí thêm các bồn rửa tay và nước rửa tay sát khuẩn ngay khu vực cổng trường, nhà vệ sinh; thường xuyên lau khử trùng bàn ghế, sàn nhà, tay nắm cửa… bằng dung dịch sát khuẩn hàng ngày; nhắc nhở các em thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, phối hợp với trạm y tế địa phương, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt cho tất cả các em, nhất là học sinh Campuchia... nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các em sau khi trở lại lớp.



“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các em học sinh ở bậc học mầm non và tiểu học, vì ở độ tuổi này các em chưa tự ý thức được về công tác phòng, chống dịch. Do đó, vai trò của các thầy cô giáo cần phải phát huy hơn nữa, thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ dùng học tập và nhất là không cho các cháu sử dụng đồ chơi chung trong thời điểm này; từng bước hình thành thói quen phòng, chống tất cả dịch bệnh không riêng gì dịch bệnh Covid-19", ông Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm.



Hiện nay, ngoài việc siết chặt kiểm soát biên giới để phòng, chống dịch Covid-19, các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh còn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác về công tác phòng, chống dịch hiệu quả./.