Thêm 2 ca mắc mới Covid-19 tại Hạ Lôi, Việt Nam có tổng cộng 262 ca

Tính đến 6h sáng 13/4, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 262 người.

Ca bệnh 261 (BN 261): Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân bán tạp hoá tại chợ Hạ trong xóm Hội. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 262 (BN 262): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân công ty SamSung, Bắc Ninh. Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN254 (là bác của bệnh nhân).

Ngày 31/3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện đang bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 75.291, trong đó, c ách ly tập trung tại bệnh viện là 713 người; c ách ly tập trung tại cơ sở khác 15.564 người và c ách ly tại nhà, nơi lưu trú là 59.014 người

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã chữa khỏi cho 144 bệnh nhân.

- 118 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 22 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 16 ca.

PV/VOV.VN