Thêm một tuyến đường nữa ở tỉnh An Giang có nguy cơ sụp đổ xuống sông

Hôm nay (2/8), UBND tỉnh An Giang ký Quyết định ban bố tình huống khẩn cấp cảnh báo Tỉnh lộ 946 đi qua nhiều xã thuộc huyện Chợ Mới xuất hiện nhiều vết nứt và có nguy cơ sạt lở xuống sông vào bất kỳ lúc nào.

Lún, sụt bờ sông anh hưởng đến nhà dân.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp và tăng cường bảo vệ các công trình, phòng chống thiên tai trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng bờ sông Ông Chưởng cặp theo đường tỉnh lộ 946, huyện Chợ Mới; khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn; đồng thời, tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời. Sở Giao thông Vận tải tiến hành tháo dỡ và di dời các vật kiến trúc, hạ tải trọng trong phạm vi thiết lập hành lang an toàn; lắp đặt biển báo cho khu vực có nguy cơ sạt lở cả đường bộ và đường sông.



Một đoạn bờ sông tuyến tỉnh lộ 946, thuộc ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới có thể bị sụp xuống sông bất cứ lúc nào.

Khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm, tổ chức lập phương án xử lý cấp bách; huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật. Thông báo, cắm biển cảnh báo, rào chắn ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực có nguy cơ sạt lở; phối hợp các đơn vị bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự khu vực.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tỉnh lộ 946, ngành giao thông đã hạn chế xe có tải trọng trên 5 tấn lưu thông qua khu vực có nguy có sạt lở; các phương tiện thủy lưu thông trên sông Ông Chưởng cũng phải giảm tốc độ để không tạo sóng vào bờ gây sụp lún.

Tình hình sụt, lún bờ sông đang đe dọa nhiều hộ dân.