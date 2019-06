Thi công Nhà máy không phép gây chết người: Đề nghị làm rõ trách nhiệm

Như VOV đã thông tin, Nhà máy tinh luyện đường RE thuộc Nhà máy đường An Khê, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai có vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng nhưng chưa được cấp phép đã tiến hành thi công.

Việc xây dựng trái phép rầm rộ, công trình đã bước vào giai đoạn cuối, nhưng chỉ được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý khi ở đây xảy ra tai nạn lao động chết người.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

Công trình quy mô vốn gần 1.500 tỷ đồng không phép nhưng đã xây dựng được 70% khối lượng.

Theo Sở Xây dựng Gia Lai, ngay sau vụ tai nạn lao động khiến Phạm Tấn Đức (36 tuổi, trú ở thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện Đăk Pơ) tử vong tại công trình thi công nhà máy đường An Khê, ngày 12/6, Sở đã phối hợp với các ngành chức năng thị xã An Khê kiểm tra hiện trường.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Theo đó, tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khi thi công Dự án đầu tư dây truyền sản xuất đường tinh luyện RE công suất 1000 tấn/ngày. Công trình gồm các hạng mục: nhà nấu + hóa chế, nhà kho chứa đường, nhà tiếp nhận đường thô.

Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã xây dựng được gần 70% khối lượng thi công phần thô nhưng không có giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục xây dựng chưa được thẩm định và phê duyệt theo quy định. Việc tổ chức thi công đã vi phạm quy định.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Theo Sở Xây dựng Gia Lai, UBND xã Thành An, Phòng Quản lý đô thị của Thị xã An Khê đã không kiểm tra, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền đã được phân công.

Để làm rõ trách nhiệm về buông lỏng quản lý trật tự xây dựng, Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị UBND thị xã An Khê chỉ đạo, theo dõi việc đình chỉ thi công xây dựng Dự án đầu tư dây truyền sản xuất đường tinh luyện RE tại Nhà máy đường An Khê; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được phân công thực hiện công tác quản lý xây dựng đã để xảy ra sai phạm. Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo UBDN tỉnh Gia Lai chỉ đạo vụ việc./.