Thi công Nhà máy nghìn tỷ không phép gây chết người: Mù mờ trách nhiệm?

Nhà máy tinh luyện đường RE thuộc Nhà máy đường An Khê, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai có vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng nhưng chưa được cấp phép đã tiến hành thi công. Công trình đã bước vào giai đoạn cuối, nhưng chỉ được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý khi ở đây xảy ra tai nạn lao động chết người. Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng đã rõ nhưng trách nhiệm của các bên liên quan ra sao thì vẫn còn mù mờ.

Ông Trịnh Văn Sang, Phó giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai cho biết, ngay sau vụ tai nạn lao động khiến anh Phạm Tấn Đức (36 tuổi, trú ở thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện Đăk Pơ) tử vong tại công trình thi công Nhà máy đường An Khê ngày 12/6, Sở đã phối hợp với các ngành chức năng thị xã An Khê kiểm tra hiện trường.

Công trình có quy mô vốn đến gần 1500 tỷ đồng nhưng chưa có phép đã thi công.

Theo đó, tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khi thi công Dự án đầu tư dây truyền sản xuất đường tinh luyện RE công suất 1000 tấn/ngày. Công trình gồm các hạng mục: nhà nấu và hóa chế, nhà kho chứa đường, nhà tiếp nhận đường thô. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã xây dựng được gần 70% khối lượng thi công phần thô nhưng không có giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục xây dựng chưa được thẩm định và phê duyệt theo quy định. Việc tổ chức thi công công trình quy mô nghìn tỷ này đã vi phạm quy định nhưng trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước của Sở Xây dựng chưa rõ ràng, thậm chí “quả bóng” trách nhiệm còn bị đá đi.

“Đối với công trình thì không phải Sở Xây dựng không có trách nhiệm, nhưng Sở Xây dựng là cơ quan thường trực theo dõi vấn đề này. Tuy nhiên, lực lượng Thanh tra của Sở Xây dựng có 4 người, phải quán xuyến theo quy chế phối hợp, chủ yếu liên tục hàng tháng trao đổi với cấp huyện. Hàng tháng Sở Xây dựng liên lạc nhưng cấp huyện không báo cáo thì làm sao biết được", ông Sang nói.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết, thị xã đã nhận được văn bản của Sở Xây dựng trong việc làm rõ trách nhiệm khi để công trình quy mô như Nhà máy tinh luyện đường RE tại Nhà máy đường An Khê thi công không phép. Thị xã cũng đang thực hiện các bước theo quy định pháp luật để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

Sở Xây dựng đẩy trách nhiệm cho thị xã, thị xã cũng nhận trách nhiệm nhưng chỉ ở góc độ quản lý nhà nước về xây dựng. Vấn đề ở đây là trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai xây dựng công trình nghìn tỷ không phép dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng là chết người thì hầu như chưa được nhắc đến.

Ngay cả phía chủ đầu tư cũng đang có những động thái đùn đẩy trách nhiệm. Ông Đặng Hồng Việt, Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi cho biết, công trình Nhà máy tinh luyện đường RE đang trong quá trình thi công nhưng không phải do công ty thực hiện mà hợp đồng với đối tác khác thi công: “Công ty của mình có ký với Công ty Hùng Vương, trụ sở ở Quy Nhơn hợp đồng để thi công. Người bị tử vong là do Công ty Hùng Vương thuê chứ không phải đơn vị mình thuê. Hiện nay công trình này Nhà máy vẫn chưa được bàn giao".

