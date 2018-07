Thời tiết hôm nay 21/7: Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh nên trong đêm qua (20/7) ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Phù Yên (Sơn La) 48mm, Sapa (Lào Cai) 42mm, Văn Chấn (Yên Bái) 63mm, Minh Đài (Phú Thọ) 185mm, Ba Vì (Hà Nội) 86mm…

Hiện nay (21/7): Dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh.

Dự báo: Ngày và đêm nay (21/7), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng xoáy thấp phát triển trên Bắc Bộ nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông; riêng các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng diễn biến phức tạp trong những ngày tới, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (21/7) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa: cấp 2.

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 21/7 như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế



Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 62-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32oC

