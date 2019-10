Thời tiết hôm nay: Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%.



Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27oC

Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23oC, có nơi dưới 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27oC, riêng Lai Châu, Điện Biên 27-30oC, có nơi trên 30oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23oC, có nơi dưới 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27oC, có nơi trên 27 oC

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc: 25-28oC; Phía Nam 28-31oC

Đà Nẵng-Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 28-31oC; phía Nam 31-33oC

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34oC, có nơi trên 34 oC./.