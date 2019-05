Thời tiết hôm nay: Mưa lớn trên diện rộng, đề phòng lốc sét và mưa đá

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (27/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to như: Bắc Quang (Hà Giang) 70mm, Việt Lâm (Hà Giang) 87mm.

Từ nay đến ngày 29/5, Bắc và Trung bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ nay đến ngày 29/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu từ đêm nay (27/5) đến đêm 28/5 (lượng mưa có thể đạt 80-150mm/24 giờ, có nơi 150-200mm/24 giờ).

Từ ngày 27-29/5, trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên.

Khu vực Hà Nội: Từ hôm nay (27/5) đến 29/5 có mưa rào và dông, riêng đêm nay và sáng mai (28/5) có khả năng mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Dự báo chi tiết các vùng trong ngày và đêm 28/5 như sau:

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng đêm có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ, có nơi dưới 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34oC

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 -26, vùng núi có nơi dưới 22 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, phía Nam 34 - 37oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37oC

Tây Nguyên: CCó mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Nam Bộ: CCó mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC./.