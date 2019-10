Thời tiết ngày 31/10: Bão số 5 gây mưa to, gió giật mạnh ở miền Trung

Thủ đô Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 35 - 85%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Ngư dân Phú Yên neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú bão.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC, có nơi dưới 16oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC, có nơi trên 30oC

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 35 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC, vùng núi 15-17oC, vùng núi cao có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía Nam ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng Thừa Thiên-Huế có mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, phía Nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC, phía Bắc có nơi dưới 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Đà Nẵng-Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió mạnh cấp 4-5, từ chiều ở các tỉnh Quảng Nam, Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10. Độ ẩm từ 75 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, chiều và đêm có mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Bắc đếnTây cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC./.