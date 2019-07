Thời tiết ngày 9/7: Dự báo miền Bắc sắp có mưa dông

Hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén dịch chuyển xuống phía Nam nên trong ngày hôm nay vùng núi có mưa rào và dông rải rác; từ chiều tối nay đến ngày 10/7 ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc chuẩn bị xuất hiện mưa dông

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 9 cho đến ngày 11/7, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 09 đến ngày 11/7, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.