Thông tin chính thức về vụ người dân lấy củi chặn đường xe CSGT

Liên quan đến vụ việc một nhóm người dân xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La lấy nhiều cây củi chặn đường xe cảnh sát giao thông (lúc đó trên thùng xe đang có nhiều phương tiện vi phạm mà lực lượng tuần tra bắt giữ) nhằm “đòi lại” xe vi phạm, Công an huyện Mường La đã có báo cáo chính thức về vụ việc trên.

Vụ việc xảy ra gần đoạn đường tiếp giáp với Quốc lộ 279D thuộc địa phận bản Mòn, xã Tạ Bú (Ảnh Facebook).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La về kiểm tra việc thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mường La, Công an huyện đã xây dựng Kế hoạch số 46/KH-CSGT ngày 18/11/2019 tập trung xử lý học sinh vi phạm về độ tuổi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trong Kế hoạch phân công tổ công tác tập trung xử lý học sinh cấp 2 xã Tạ Bú trong ngày 18/11, khu vực cổng trường liên cấp 1, 2 Tạ Bú (tuyến đường huyện Bản Mòn – Tà Lành) do đồng chí Lò Ngọc Sơn – Đại úy làm tổ trưởng.



Đến khoảng 12h ngày 18/11, tổ công tác kiểm tra phát hiện 10 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo đúng quy định.

Ngay sau đó, một số phụ huynh đến gặp tổ công tác và xin để phương tiện về. Tuy nhiên, tổ công tác đã tuyên truyền, giải thích, nhắc nhở và kiên quyết thực hiện đúng quy định của pháp luật. Do vậy, một số phụ huynh đã phản ứng, chửi bới và lăng mạ tổ công tác, đe dọa dùng đá ném vào tổ công tác...

Tổ công tác hoàn thiện các biên bản và lên xe về trụ sở. Khi đến gần đoạn đường tiếp giáp với Quốc lộ 279D thuộc địa phận bản Mòn, xã Tạ Bú một số đối tượng đã kích động bà con đang tổ chức liên hoan tại bản Mòn (khu vực xảy ra sự việc) đưa máy cày, gỗ, xe chặn đường tổ công tác, yêu cầu trả xe vi phạm.



Một nhóm người dân đã mang máy cày, gỗ, xe chặn đường tổ công tác, yêu cầu trả xe vi phạm (Ảnh Facebook).

Lúc này trên thùng xe đang có nhiều phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ (Ảnh Facebook).

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện, chỉ huy đội Cảnh sát giao thông đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban giám hiệu trường cấp 1, 2 Tạ Bú vận động, thuyết phục bà con chấm dứt hành vi vi phạm, dỡ các chướng ngại vật để đảm bảo giao thông thông suốt.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.