Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả mưa lũ ở Hà Giang

Mưa lũ từ đêm 20 và ngày 21/ 7/ 2020, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, gây lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa của nhân dân, công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là tại các huyện Hoàng Su Phì, Bắc Mê, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng; biểu dương và đánh giá cao sự chủ động của các ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân địa phương trong ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hiện nay là đầu mùa mưa lũ ở Bắc Bộ, thời gian tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp, để khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, đồng thời chủ động ứng phó mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ có người bị chết; hỗ trợ cứu chữa người bị thương; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa; rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức hỗ trợ lương thực, không để người dân bị đói.

Kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở, ngập sâu. Tập trung khôi phục công trình hạ tầng bị hư hỏng, đặc biệt là công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước, y tế, giáo dục để phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Bộ Giao thông vận tải được yêu cầu chỉ đạo kiểm tra, khắc phục nhanh các sự cố trên các tuyến quốc lộ, hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm bị sạt lở, ách tắc trên các trục giao thông chính nhằm đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, kịp thời sửa chữa các hồ đập thủy lợi, thủy điển, các công trình bị sự cố do mưa 10 nhằm đảm bảo an toàn, sớm khôi phục sản xuất và chủ động ứng phó các các đợt mưa lũ tiếp theo.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 2 và các lực lượng đóng quân trên địa bàn sản sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời để nhân dân biết chủ động phòng, tránh.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung Ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 15h ngày 21/7, (từ 19h ngày 20/7-15h ngày 21/7) ở một số nơi có mưa to đến rất to: Tp Hà Giang 378mm, Đạo Đức (H.Giang) 395mm, Cao Bồ (Vị Xuyên) 401mm, Thuận Hòa (Vị Xuyên) 290mm, Tân Tiến (Hoàng Su Phì) 103mm, Mèo Vạc: 91mm.

Thiệt hại hại ban đầu do mưa lũ đã làm 5 người chết gồm: 2 mẹ con bà Lý Già Tin, 44 tuổi và Lý Thị Ơn 15 tuổi, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì. Chết do đất đá vùi lấp làm sập nhà; Cháu Nguyễn Tú Minh Ánh, 13 tuổi, tại tổ 9, xã Phương Độ, TP.Hà Giang. Chết do sạt lở đất vào nhà; Cháu Trịnh An Vy 02 tuổi, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang bị đuối nước do lũ dâng cao; Anh Nông Văn Chiến 27 tuổi, thôn Nà Sáng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê lái xe qua tràn bị lũ cuốn và 2 người bị thương tại huyện Hoàng Su Phì và tp Hà Giang.

Mưa lũ cũng làm 57 nhà bị sạt lở, 524 nhà bị ngập lụt (tp Hà Giang và huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì); tổ 6 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, tp Hà Giang: lũ ống làm sập một số nhà dân (địa phương đang t/hợp chi tiết).

Ngập lụt ở một số khu vực của tp Hà Giang ngập sâu đến 1,2m; 5 thôn của xã Yên Định, huyện Bắc Mê bị ngập. Sạt lở 3 điểm tại Quốc lộ 2, dự kiến 0h ngày 22/7 thông xe; ngập lụt 4 điểm trên quốc lộ 4C đoạn qua tp Hà Giang, 2 điểm trên quốc lộ 34C; sạt lở 2 điểm trên tỉnh lộ 176B đoạn qua Mậu Duệ (hiện đã thông xe) và sạt lở, ngập lụt một số tuyến đường liên xã và tp Hà Giang, huyện Vị Xuyên.

Về nông nghiệp: Ngập úng 215ha lúa mới cấy và hoa màu; 5ha cây lâm nghiệp, 23,8ha ao cá truyền thống bị thiệt hại; 11 con gia súc bị chết. 2 nhà máy thủy điện Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên) và Thái An (huyện Quản Bạ) dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp./.