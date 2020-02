Thừa Thiên Huế cứu 11 thuyền viên trên tàu cá va đá ngầm trên biển

Sáng 20/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với ngư dân cứu 11 thuyền viên trên tàu TTH 95138 bị mắc cạn và đưa vào bờ an toàn.

Thừa Thiên Huế cứu 11 thuyền viên trên tàu cá bị mắc cạn trên biển.

Trước đó, vào lúc 4h30' cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo tàu TTH- 95138 đã va vào đá ngầm và bị mắc cạn tại phao số 2 cửa Thuận An khi đang trên đường vào bờ.

Tàu cá gặp nạn có công suất 350 CV, trên tàu có 11 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Bảo, 35 tuổi, trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang làm thuyền trưởng, hành nghề kéo lưới rê. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã cử cán bộ, chiến sỹ thuộc trạm kiểm soát Thuận An và huy động 2 tàu đánh cá của ngư dân tổ chức cứu nạn, đưa 11 thuyền viên trên tàu TTH 95138 vào bờ an toàn.



Thượng úy Nguyễn Minh Phú, Trạm trưởng trạm kiểm soát Thuận An, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết: "Tàu của ông Nguyễn Văn Bảo trú tại Vinh Thanh đang đi vào cửa Thuận An để bán hải sản thì vào đá ngầm bị mắc cạn, bị lũng thủy. Nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động 2 tàu cá của ngư dân cùng 4 cán bộ của Trạm biên phòng ra ứng cứu. Đến 10h15', tàu được kéo ra khỏi khu vực mắc cạn và đang kéo vào khu vực sửa chữa"./.