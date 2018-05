Thừa Thiên-Huế thu giữ 1.200 gói thuốc lá lậu được cất giấu kỹ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thuốc Zet và đường kính trắng lậu được giấu dưới các bao than vừa bị cơ quan chức năng thu giữ

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 75C-02930 do bà Nguyễn Thị Mai, 51 tuổi, trú tại phường Phú Thuận, thành phố Huế làm chủ xe đang vận chuyển 1.200 gói thuốc lá Zet và 3 tấn đường kính. Số hàng này được cất giấu dưới gầm xe và trong các bao chứa than.

Tại cơ quan Công an, bà Mai khai nhận số hàng này do thuê tài xế chở từ cửa khẩu Lao Bảo về Huế tiêu thụ.

Số thuốc lá lậu vừa bị thu giữ

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tạm giữ lô hàng này để xử lý theo quy định của pháp luật./.

