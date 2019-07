Thượng úy CSGT Hải Phòng bị xe đâm đã qua cơn nguy kịch

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự cơ động, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) bị đối tượng vi phạm giao thông cố ý đâm xe mô tô gây trọng thương khi đang làm nhiệm vụ trưa nay (9/7) đã qua cơn nguy kịch.

Chiều nay (9/7), Thượng úy Nguyễn Trọng Quý đã được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp Hải Phòng). Hiện anh Quý đã tỉnh, nhận biết được mọi người xung quanh nhưng vẫn còn rất yếu do bị chấn thương sọ não, vỡ xương gò mái phải, chấn thương tay phải, chân phải.

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn rất yếu, cần thời gian dài để hồi phục.

Chị Nguyễn Thị Mai, dược sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão (Hải Phòng), vợ Thượng úy Nguyễn Trọng Quý cho biết: "Anh Quý bây giờ tỉnh, gọi thì biết nhưng tay đang trật khớp chưa nắn lại được; đầu đau, chấn thương sọ não và bị vỡ rạn vùng sau đốt sống cổ C5 và mỏm ngang bên trái đốt sống cổ C2, tay bị nẹp cố định. Giờ chỉ nằm theo dõi, phải cố định đầu và cổ cho ổn định. Bác sĩ nói có lẽ khoảng 6 đến 8 tuần mới có khả năng liền".

Chiều nay (9/7), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý. Ông Bình yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp tập trung các y, bác sĩ giỏi, tạo mọi điều kiện trang thiết bị y tế tốt nhất để chăm sóc và điều trị chu đáo, kịp thời cho Thượng úy Nguyễn Trọng Quý.

Ông Nguyễn Xuân Bình cũng đề nghị cơ quan công an và các đơn vị chức năng lập hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý công tác tại cơ quan Công an huyện An Lão từ năm 2004, chuyển sang Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự - Cơ động được gần 5 năm.

Theo chị Nguyễn Thị Mai, đây không phải là lần đầu tiên anh Quý bị đối tượng vi phạm giao thông cố ý đâm xe, nhưng mấy lần trước đều chỉ bị xây xước nhẹ. Vì vậy, khi nhận được điện thoại báo anh Quý bị xe đâm khi đang làm nhiệm vụ, chị Mai nghĩ cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi vào viện, chị đã bị “shock” khi thấy anh Quý, nhất là khi được mọi người cho xem clip ghi lại khoảnh khắc chồng chị bị xe đâm.

Trước đó, trưa 9/7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động (Công an huyện An Lão, Hải Phòng) đang thực hiện nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 354 (khu vực chợ Thái, địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) thì phát hiện Đỗ Văn Thắng (SN 2003, trú tại thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe môtô BKS 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể đi Kiến An, vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá hơn 20% tốc độ cho phép. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào Thượng úy Nguyễn Trọng Quý./.