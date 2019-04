Tịch thu gần 1.900 sản phẩm mắt kính không rõ nguồn gốc, xuất xứ

UBND tỉnh Đắk Lắk và Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính và tịch thu gần 1.900 sản phẩm mắt kính không rõ nguồn gốc tại 3 hộ kinh doanh mắt kính tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Cơ quan chức năng kiểm tra kính tại cửa hàng.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắk và Cục quản lý thị trường tỉnh đã xử phạt hộ kinh doanh Vũ Sơn Hà (số 112 Phan Bội Châu) số tiền 35 triệu đồng; xử phạt ông Vũ Văn Thái (16 Phan Bội Châu) và hộ kinh doanh Nguyễn Thế Vương (290 Hà Huy Tập) mỗi hộ 12,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Riêng hộ kinh doanh Vũ Văn Thái còn bị xử phạt 4 triệu đồng về hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.



Trước đó, từ ngày 11 đến 18/4, Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục QLTT tỉnh) đã tiến hành kiểm tra đột xuất 3 cửa hàng kinh doanh nói vừa nêu. Qua đó, đã phát hiện các hộ kinh doanh này đang bày bán hàng ngàn sản phẩm kính mắt không xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Cụ thể, tại hộ kinh doanh Vũ Sơn Hà có 800 sản phẩm là kính đeo mắt, gọng kính, tròng kính (trị giá trên 120 triệu đồng), hộ Vũ Văn Thái bày bán 892 mắt kính (trị giá trên 43 triệu đồng), hộ kinh doanh Nguyễn Thế Vương có 185 mắt kính, gọng kính (trị giá 42 triệu đồng) đang chuẩn bị tiêu thị ra thị trường.

Qua đấu tranh được biết, toàn bộ số hàng này được các chủ cửa hàng mua trôi nổi trên thị trường rồi về bán lại kiếm lời./.

