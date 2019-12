Tịch thu hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại Bình Dương

Chiều 12/12, ông Trần Văn Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ tại hiện trường, chờ tiêu huỷ hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, tìm thấy tại Văn phòng Xưởng may Bình Dương thuộc Công ty TNHH May mặc Nhật Tiến Phát, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Kiểm tra mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó, Đội quản lý thị trường số 7- Cục Quản lý thị trường Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra Xưởng may Bình Dương- Công ty TNHH May mặc Nhật Tiến Phát. Đoàn kiểm tra phát hiện tại đây đang tàng trữ hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm gồm: mặt nạ đắp mặt, các loại mỹ phẩm dưỡng da, giữ ẩm da, làm mềm da do nước ngoài sản xuất... Doanh nghiệp này không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt chủ lô hàng kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, đồng thời buộc phải tiêu huỷ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo một nguồn tin riêng cho biết, số mỹ phẩm này là của một chuyên gia nước ngoài đang làm việc trong Công ty TNHH May mặc Nhật Tiến Phát gửi kèm trong các container nguyên liệu dệt may từ các nước nhập về Việt Nam để bán ra thị trường./.