Tìm được xe ô tô gây tai nạn làm 2 người tử vong trên quốc lộ 1A

Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã tìm thấy lái xe và phương tiện gây ra vụ tai nạn làm 2 thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thi trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát vào tối 11/4. Phương tiện gây ra tai nạn là ô tô đầu kéo biển kiểm soát 43C-09256 do lái xe tên Q (39 tuổi) trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam điều khiển.

Như tin đã đưa, lúc 23h30 ngày 11/4, người dân phát hiện ven Quốc lộ 1A có 2 người tử vong, bên cạnh là xe mô tô biển kiểm soát 77E1 663.21.

Hiện trường vụ tai nạn.

Địa điểm nơi 2 nạn nhân tử vong thuộc khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định nên báo cơ quan công an nơi đây. Nhận tin báo, Công an huyện Phù Cát vào cuộc điều tra xác minh 2 nạn nhân tử vong là Thái Đức Hóa (20 tuổi) và Lê Hoài Đức (17 tuổi), cùng trú xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Sau nhiều ngày điều tra, kết hợp trích xuất camera an ninh tại nhà dân nơi xảy ra tai nạn, Công an huyện Phù Cát xác định được phương tiện gây án đã di chuyển vào hướng thành phố Hồ Chí Minh. Lập tức, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cử cán bộ vào phối hợp với các đơn vị liên quan để truy tìm lái xe.

Hiện, lái xe và phương tiện đã được đưa về Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định để dựng lại hiện trường, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.