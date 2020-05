Tìm kiếm bé trai 4 tuổi ở Bình Dương bị nước cuốn trôi

Tối 27/5, hàng chục chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn Công an thị xã Tân Uyên, Công an tỉnh Bình Dương và người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm bé trai T.T.H (4 tuổi) bị nước cuốn trôi xuống mương mất tích sau trận mưa lớn.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tìm bé trai bị mất tích.



Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, H cùng các bé khác chạy ra ngoài đường tắm mưa tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Trong lúc đang vui đùa, H trượt chân rớt xuống mương nước.



Hốt hoảng, những bé còn lại chạy về thông báo cho người lớn. Khi mọi người đến nơi thì thì H đã bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng công an thị xã Tân Uyên cùng Công an tỉnh Bình Dương đã cử lực lượng tìm kiếm dọc mương nước. Mặc dù nước mưa đã rút hết, tuy nhiên do trời tối nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Mương nước nơi bé trai bị cuốn xuống mất tích.

Ghi nhận tại hiện trường, mương nước nằm sát con đường đang bị sạt lở do mưa lớn. Theo người dân ở đây, mương nước này khi có mưa nước thoát không kịp nên tràn hết lên bờ rất nguy hiểm./.