Tìm ra đối tượng giả mạo công văn về việc cho nghỉ học hết tháng 3

Chiều 2/3, Công an TP.Cần Thơ cho biết, đã tìm ra người làm giả Công văn của UBND TP Cần Thơ về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3 để phòng, chống dịch Covid-19.

Nam sinh viên thừa nhận làm giả công văn của UBND TP.Cần Thơ.

Trước đó, chiều (1/3), ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, giao Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP. Cần Thơ kiểm tra, xử lý ngay việc giả mạo Công văn của UBND TP. Cần Thơ về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3.

Theo đó, sáng 1/3 trên mạng xã hội lan truyền văn bản giả mạo của UBND TP. Cần Thơ do ông Đào Anh Dũng ký vào ngày 29/2, thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ hết tháng 3 để phòng dịch Covid-19. Tiến hành xác minh, ngày (2/3) Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Cần Thơ, mời làm việc đối với Lê Thanh H. (SN 1992, ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đang học chuyên tu tại một Trường Đại học trên địa bàn TP.Cần Thơ).

Qua làm việc, H. thừa nhận trực tiếp chỉnh sửa nội dung Công văn số 403 ngày 15/2/2020 của UBND TP. Cần Thơ thành Công văn 403 ngày 29/2/2020 của UBND TP. Cần Thơ về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Vào khoảng 21h ngày 29/2, H. dùng điện thoại di động chụp hình Công văn số 403 ngày 15/2/2020 trên cổng thông tin Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Sau đó, sử dụng phần mềm Paint trên máy tính để bàn thực hiện chỉnh sửa nội dung ngày của văn bản 15/2/2020 thành ngày 29/2/2020; chỉnh sửa thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020 thành tháng 3/2020.