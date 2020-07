Tìm thấy thi thể 3 người đuối nước trên sông Lam

Sáng 22/7, cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đang làm thủ tục bàn giao thi thể 3 người chết đuối trên sông Lam cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong đêm.

Đến rạng sáng ngày 22/7, thi thể cả 3 nạn nhân đã được tìm thấy.

Trước đó vào khoảng 21h tối 21/7, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo có 3 người đuối nước trên sông Lam đoạn qua xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên. Ngay sau đó Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều lực lượng tới hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người thân tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do đêm tối, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.



Đến rạng sáng 22/7, thi thể 3 người lần lượt được tìm thấy là bà V.T.H (43 tuổi, ngụ xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên), bé T.L.H (8 tuổi, con trai bà H.) và bé V.C.P (7 tuổi, cháu bà H.).



Theo người thân các nạn nhân, do trời nắng nóng nên bà H đưa hai bé ra sông Lam để tắm. Tuy nhiên, đến tối không thấy ba người trở về, gia đình đi tìm mới phát hiện sự việc./.