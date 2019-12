Tìm thấy thi thể nam thanh niên gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

Vào khoảng 13h45' ngày 26/12 anh Lê M.T (SN 1991, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) đi xe máy hiệu Airblade mang BKS: 37B2: 809.10 lên cầu Bến Thủy 1. Khi đi gần giữa cầu, anh T để xe lại rồi leo nhanh ra đứng phía ngoài lan can. Nam thanh niên này đứng phía ngoài lan can nhìn thẳng xuống sông một lúc trước khi buông tay gieo mình xuống sông Lam. Sự việc sau đó được người dân trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy

Nhận được tin báo từ cơ quan chức năng, phía gia đình đã đến hiện trường phối hợp cơ quan chức năng thuê thuyền tìm kiếm nạn nhân.



Đội Công tác CC&CNCH nhanh chóng tới hiện trường, triển khai xuồng hơi, máy dò tìm kiếm nạn nhân và các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với ngư dân địa phương, người nhà tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được các lực lượng tham gia CNCH phát hiện và đưa lên.

Được biết, nạn nhân T chưa lập gia đình và có biểu hiện trầm cảm nhiều năm nay./.