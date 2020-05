Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 8 cách nơi để xe đạp khoảng 15 km

Khoảng 9h15 ngày 2/5, lực lượng cứu hộ và những người tìm kiếm đã phát hiện thi thể nữ sinh Bùi Thị H.Th. trên sông Lam đoạn chảy qua xã Nam Thượng (nay là Thượng Tân Lộc), huyện Nam Đàn, Nghệ An cách vị trí em để lại chiếc xe đạp điện khoảng 15 km.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích em Th trên sông Lam.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 1/5, người đi đường phát hiện trên cầu Rộ bắc qua sông Lam nối 2 xã Ngọc Sơn và Võ Liệt (Thanh Chương) có 1 chiếc xe đạp điện và 1 đôi dép bỏ lại trên cầu. Chiếc xe được xác định là của em Bùi Thị H.Th. (SN 2006, trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương).

Ngay trong đêm 1/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 7 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông gồm 16 CBCS nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an huyện Thanh Chương và chính quyền địa phương triển khai các đội hình tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, khoảng gần 20h, ngày 1/5 em Th.nói với gia đình là đi mượn sách và không thấy về nữa. Th. là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em. Bố Th đang đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, mẹ ở nhà làm nông và buôn bán. Em Th đang học lớp 8, Trường THCS Xuân Tường./.