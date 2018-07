Tin mới nhất về Bão số 3 gây mưa lớn ở nhiều địa phương

Bão số 3 suy yếu thành ATNĐ

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đêm 18/7, sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, bão số 3 (bão Sơn Tinh) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Dự báo hướng đi của ATNĐ suy yếu từ bão số 3 trong ít giờ tới. (Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia)

Ở ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Hồi 4h00 ngày 19/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ chiều và đêm qua ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to (70-150mm).

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ

Từ ngày 13/7 - 18/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to, đặc biệt khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, cụ thể:

Km46 (Sơn La): 412mm, Ba Lạt (Thái Bình): 419mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa): 409mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 451mm, Chợ Tràng (Nghệ An): 556mm, Cửa Hội (Nghệ An): 567mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh): 523mm, Linh Cảm (Hà Tĩnh): 497mm.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 84mm, Cửa Hội (Nghệ An): 89mm, Tam Kỳ (Quảng Nam): 106mm.

Đặc biệt mưa từ đêm 18/7 đến 7h sáng 19/7, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-100mm. Một số trạm lớn hơn: Chuối (Thanh Hóa): 202mm, Đô Lương (Nghệ An): 202mm, Yến Thượng (Nghệ An): 171mm, Nam Đàn (Nghệ An): 161mm.

Từ nay đến ngày 20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện 1 đợt lũ.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo, từ nay đến ngày 21/7, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, riêng ngày 19-20/7, ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rất to.

Video bão tại Bắc Thái Bình Dương (tham khảo Windy)

Một số thiệt hại

Một số địa phương đã xảy ra ngập úng lúa và hoa màu cụ thể như sau:

Lúa: 63.645 ha (Nam Định: 21.520 ha; Ninh Bình: 6.660 ha; Hòa Bình: 80 ha; Thanh Hóa: 14.440 ha; Nghệ An: 14.280 ha; Hà Tĩnh: 6.935 ha) và3.215ha hoa màu tại Hà Tĩnh.

Trong khi đó, tuyến 5 Thái Bình bị sạt lở tại 5 đoạn từ K7+630-K7+650; K7+680-K7+720; K7+745-K7+770; K7+875-K7+895; K8+100-K8+130, với tổng chiều dài tuyến đê bị sạt lở là 135m.

Đến 19h ngày 18/7 đã hoàn thành đóng hàng cừ giữ chân.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chỉ đạo các lực lượng tại các địa phương bị ảnh hưởng Khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả ngay sau khi bão đi qua, đặc biệt là sự cố hư hỏng đê biển 5 tỉnh Thái Bình.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa sau hoàn lưu bão, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động các phương án ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi.

Kiểm soát chặt chẽ việc giao thông qua khu vực ngầm tràn, đò ngang, đò dọc, đường bị ngập sâu; sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các Bộ, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra./.

