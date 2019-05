Tin thời tiết mới nhất: Các tỉnh miền Bắc có mưa dông trên diện rộng

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay đến sáng sớm ngày 22/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội, từ nay đến sáng sớm 22/5 có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Cảnh báo, từ nay đến 22/5 trên các sông suối khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp ở các khu vực trên.



Ngày hôm nay (20/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh nên ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ trưa nay phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo, ngày mai (21/5), nắng nóng kết thúc ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ./.

