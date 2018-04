Tình huống bất ngờ trong vụ nữ sinh lớp 8 sinh con

Sáng nay (18/4), lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, nữ sinh H có phần không hợp tác với cơ quan điều tra. H vẫn một mực khai chỉ “quan hệ” với bạn T. Trong khi về phía T, nam sinh này khẳng định với cơ quan điều tra rằng không “quan hệ” với H.



Hiện gia đình vẫn chưa biết ai là cha của cháu bé.

“Vụ việc có dấu hiệu tội phạm vì cháu H có thai khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện sẽ khởi tố vụ án để làm căn cứ điều tra. Cơ quan điều tra sẽ truy tìm đối tượng làm cháu H có con để khởi tố bị can, xử lý theo quy định”, Lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Lộc cho hay.



Trước đó, gia đình nữ sinh H gửi đơn đến Công an huyện Vĩnh Lộc đề nghị làm rõ việc cháu bị bạn trai cùng lớp tên T “làm chuyện người lớn” dẫn tới có bầu sinh con.

Sau khi H sinh con vào giữa tháng 3, Công an huyện Vĩnh Lộc đã trưng cầu giám định ADN để xác định quan hệ huyết thống giữa cháu bé vừa sinh và T. Tuy nhiên, kết quả giám định ADN cho thấy, con của H và T không có quan hệ huyết thống.

Hiện, cơ quan điều tra đang vận động cháu H khai ra người quan hệ với mình và tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh một số đối tượng tình nghi./.

