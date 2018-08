Tình quân dân nơi rốn lũ Lai Châu

Huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong đợt mưa lũ những ngày đầu tháng 8 này. Đến nay, địa phương đã ghi nhận có 12 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi và nhiều bản làng nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét cần di chuyển đến nơi an toàn. Hiện trường trận lũ quét tại bản Nhóm I, xã Vàng Ma Chải, huyện biên giới Phong Thổ và những gì còn sót lại nơi lũ đi qua chỉ là cây cối và đá hộc ngổn ngang. Hàng chục héc ta lúa, hoa màu của người dân bị đất đá vùi lấp, nước lũ cuốn trôi. Nhiều công trình cầu cống, thủy lợi, nước sinh hoạt... bị hư hỏng Hai địa phương bị thiệt hại nhiều nhất là xã Mù Sang và Vàng Ma Chải, khi những gì còn sót lại sau mưa lũ chỉ là đống đổ nát, hoang tàn Thế nhưng trong những ngày gian khó này, sự chung tay của các lực lượng vũ trang như: công an, bộ đội, biên phòng... đã thắt chặt tình quân dân nơi rốn lũ. Đến nay, sau 3 ngày xảy ra sạt lở đất, lũ quét, 6 nạn nhân mất tích tại bản Nhóm I, xã Vàng Ma Chải và bản Sin Chải, xã Mù Sang vẫn chưa được tìm thấy. Trong ảnh: Người nhà nạn nhân mất tích tại bản Nhóm I làm lý, cầu mong sớm được tìm được xác người thân. Trong mất mát, đau thương ấy, các lực lượng vũ trang địa phương đã sát cánh cùng người dân trong việc di chuyển nhà cửa và tìm kiếm người mất tích. Những ngày qua, các lực lượng vũ trang địa phương luôn duy trì hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng tại địa phương nỗ lực khắc phục thiệt hại. Trong đó, lực lượng bộ đội biên phòng đã sát cánh cùng người dân ngay sau khi xảy ra thiệt hại Cùng với lực lượng biên phòng, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu cũng đồng lòng, chung sức cùng người dân khắc phục. ...giúp người dân di chuyển tài sản, nhà cửa đến nơi an toàn. Hay dùng sức người để bới đất, lật đá để tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn mất tích Không kể ngày đêm, các lực lượng vũ trang luôn có mặt ở những nơi thiệt hại nặng để hỗ trợ người dân. Để giúp người dân nơi rốn lũ sớm ổn định cuộc sống, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có mặt tại những nơi thiệt hại, phối hợp cùng các lực lượng bộ đội, công an chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ địa phương tập trung khắc phục. Cùng với việc góp sức cùng người dân khắc phục thiệt hại, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã ủng hộ đồng bào vùng thiên tai tại hai xã Mù Sang và Vàng Ma Chải, tổng số tiền 500 triệu đồng, với mong muốn người dân sớm ổn định cuộc sống. Trước mắt, trong khi các tuyến đường vẫn chưa được lưu thông, để người dân bớt khó khăn, các lực lượng vũ trang đã hỗ trợ người dân hàng trăm thùng mì tôm và lương khô.

