TNGT thảm khốc ở Phú Yên: Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết xảy ra tối 30/11 tại Phú Yên, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông.



Theo Báo cáo nhanh từ Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên, khoảng 19h15', trên đường Phước Tân-Bãi Ngà đoạn qua thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 1 xe ôtô bán tải với 2 xe đạp điện và 1 xe môtô. Hậu quả là 4 người tử vong (tại bệnh viện) và 3 người bị thương. Trong số nạn nhân tử vong có 3 trẻ em, 1 người lớn.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh cùng lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý hậu quả vụ việc. Công an, Y tế huyện Đông Hòa đã tiếp cận hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để cấp cứu nạn nhân và tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân của vụ việc.



Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng huyện Đông Hòa, người điều khiển xe ôtô có dấu hiệu vi phạm quy định về nồng độ cồn.



Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.



Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp tỉnh Phú Yên thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân không may tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ việc; hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân theo quy định.



Phó Thủ tướng chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là kiểm tra tình trạng vi phạm về ma túy và nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; xác định các nguyên nhân (nếu có) về giấy phép lái xe, phương tiện và điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông; khẩn trương có giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra.



Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để tổ chức cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn khu vực hiện trường vụ việc khi lực lượng chức năng đang khám nghiệm, phối hợp xác định nguyên nhân có liên quan về giấy phép lái xe, phương tiện và kết cấu hạ tầng giao thông; tham gia đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến làm việc với địa phương và thăm hỏi nạn nhân./.