Tông xe vào công an, tài xế cố thủ trong cabin

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 2/4, anh Bùi Thanh Trung (SN 1995, bảo vệ của Công ty De Heus, tọa lạc tại khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) trông thấy chiếc xe tải BKS 63C-077.02 do Nguyễn Văn Quốc (SN 1991, quê Bình Định) điều khiển.

Trên xe lúc này còn có một người là Hồ Xuân Hoàng (SN 1988, ngụ cùng địa chỉ trên) đang dừng trước cửa công ty.

Tài xế xe tải điều khiển đâm vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Do có xe chở hàng đến nên anh Trung đã yêu cầu tài xế của xe tiến lên phía trước. Bất ngờ, tài xế xe tải mở cửa xe, nhảy xuống rồi dùng ống túyp sắt đánh anh Trung khiến anh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi hành hung nhân viên bảo vệ, tài xế này còn dùng xà beng đập vỡ hai cửa kính ở chốt bảo vệ.

Nhận được tin báo, Công an Đồn Khu công nghiệp Hòa Phú, thuộc Công an huyện Long Hồ đã nhanh chóng đến hiện trường giải quyết. Khi thấy lực lượng công an đến, tài xế liền lên xe tải chạy đi.

Ngay lập tức, hai chiến sĩ công an dùng xe mô tô đuổi theo, đồng thời báo cho lượng lượng cảnh sát giao thông chốt chặn, bắt giữ xe tải.

Khi xe tải này lưu thông gần đến QL.1A, thì tài xế bất ngờ cho xe quay đầu và tăng ga đâm thẳng vào cảnh sát. Sau đó, tài xế xe tải lại cho xe đến gần chỗ Công ty De Heus rồi khóa cửa cabin cầm xà beng ngồi cố thủ.

Lúc này, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an huyện Long Hồ và Công an xã Hòa Phú đã đến hiện trường và yêu cầu tài xế mở cửa để làm việc. Tuy nhiên, tài xế nhất quyết không hợp tác, mà còn dùng dây dù buộc hai cửa xe lại và dùng điện thoại di động quay phim lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau 3h thuyết phục bất thành, lực lượng công an đã tiến hành cạy cửa xe đồng thời buộc phải sử dụng đến hơi cay do đối tượng trong xe tỏ thái độ hung hãn, trên tay còn cầm cây xà beng.

Sau khi đưa hai đối tượng ra ngoài, Công an đã cho kiểm tra nhanh thì cả hai đối tượng đều có sử dụng thức uống có cồn, riêng đối tượng cầm lái có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép khi lái xe.

Sau đó, hai đối tượng đã được di lý về trụ sở Công an tiếp tục làm việc và điều tra làm rõ vụ việc./.

Con nghiện đâm công an thương tích trên đường tháo chạy Không có tiền mua ma tuý, hai con nghiện đi trộm bình ắc quy thì bị phát hiện. Trên đường bỏ trốn, đã gây thương tích cho công an. Người đàn ông cầm dao đâm công an trong cơn say Sau chầu nhậu, Hên về nhà lớn tiếng với gia đình. Công an địa phương đến khuyên ngăn thì người này cầm dao tấn công.