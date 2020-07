TP HCM dành 100 tỉ hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP HCM khóa 9, ông Lê Minh Tấn- Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết, khoảng 98.300 người lao động tự do nằm ngoài 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo quy định của Chính phủ sẽ được TP hỗ trợ với tổng kinh phí 100 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Tấn cho biết, thực hiện Nghị quyết của HĐND TPHCM về hỗ trợ người lao động mất việc, ngừng việc, không đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, là các giáo viên mầm non, mẫu giáo nhóm trẻ độc lập ngoài công lập với chi phí mỗi tháng một triệu đồng/người, đến nay đã giải quyết cho 515.000 người với tổng kinh phí 564 tỉ, đạt 96%. Bên cạnh đó, 3 nhóm đối tượng yếu thế nhất là người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được giải quyết 100%, với tổng số kinh phí 316 tỷ.

Về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 vừa qua, ông Tấn cho biết TP đã giải quyết cho hơn 176.000 người, đạt 94%. Theo ông Tấn, đa số lao động tự do có tạm trú ở thành phố nhưng hộ khẩu thường trú ở tỉnh. Vì vậy hiện còn hơn 20.000 người chưa nhận hỗ trợ do phải chờ xác nhận của nơi thường trú theo quy định trong Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Cố gắng đến hết ngày 20/7, TP sẽ hoàn thành chi hỗ trợ cho những người này. Đối với những người bán vé số dạo, TP cũng đã hỗ trợ cho 20.500 người, đạt 96%.

Cũng theo ông Tấn, qua khảo sát cho thấy, ngoài ngoài 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thì hiện nay sở xác định được những lao động của hàng trăm ngành nghề khác như bán quần áo, giày dép, tạp hóa, đánh bắt hải sản, thợ hồ thợ mộc, cắt tóc, sửa xe….cũng sẽ được hỗ trợ: "Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã thống kê 280 ngành nghề của 98.300 người. Sở đã tham mưu, phối hợp sở tài chính, sở tư pháp thống nhất trình UBND để xem xét quyết định hỗ trợ cho các đối tượng này với kinh phí khoảng 100 tỷ trong tháng 4"./.