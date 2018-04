TP HCM Khuyến khích người dân hạn chế đi xe máy đường dài dịp 30/4

Đến thời điểm này, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt, Công an TP HCM đã chủ động nhiều biện pháp xử lý linh hoạt khi xảy ra sự cố hoặc khi mật độ phương tiện tăng cao, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các vị trí quan trọng, các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; có phương án ngăn chặn và cương quyết xử lý hành vi đua xe mô tô, ô tô trái phép; bảo đảm an ninh trật tự tại các bến xe, nhà ga, khu du lịch, phương tiện giao thông công cộng.

TP HCM chủ động nhiều biện pháp để đảm bảo ATGT dịp lễ 30/4, 1/5. (Ảnh KT)

Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông sẽ phối hợp thực hiện các giải pháp giám sát, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp lễ, nhất là trên các tuyến kết nối TP HCM với các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và các đầu mối giao thông lớn.

Trước trong và sau các ngày lễ lớn, hoạt động vận tải hành khách thường rất nhộn nhịp và phức tạp. Để đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận lợi và thông suốt, hạn chế tai nạn cũng như rủi ro cho người dân, các đơn vị chức năng của TP HCM khuyến khích người dân nên sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, nhất là đối với những chuyến đi có cự ly dài trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng giao thông cao.

Ông Phạm Lê Lâm, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết: "Chúng tôi sẽ cho lực lượng chốt chặn ở các bến xe liên tỉnh liên tục 24/24 đảm bảo các phương tiện trước khi xuất bến phải thỏa mãn đủ các điều kiện tiêu chuẩn an toàn để giảm tai nạn giao thông. Riêng các khu vực xung yếu đặc biệt tuyến quốc lộ, nơi phương tiện hay vào đón khách, chúng tôi cũng sẽ chốt chặn luân phiên, đảm bảo 24/24 không có tình trạng đón trả khách dọc đường sai quy định"./.

