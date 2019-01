TP HCM phát hiện 16 trường hợp tài xế dương tính ma túy

PC_Article_AfterShare_1

Liên tục trong những ngày qua, Công an các quận, huyện và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt - Công an TP HCM đã tiến hành phân luồng, ép dòng xe để kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với toàn bộ tài xế điều khiển xe đầu kéo, xe tải, xe khách đường dài tại các tuyến cửa ngõ chính ra vào thành phố, qua đó phát hiện 16 trường hợp tài xế dương tính với ma túy và gần 300 tài xế điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn.

Công an địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hàng trăm trường hợp phương tiện ra vào các khu cảng, bến, chợ đầu mối.

Tại địa bàn quận Thủ Đức, cửa ngõ lớn phía Bắc của TP HCM, công an địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hàng trăm trường hợp phương tiện ra vào các khu cảng, bến, chợ đầu mối. Chỉ tính riêng qua 4 đợt kiểm tra nhanh các chất ma túy và nước tiểu đối với lái xe ra vào khu vực cảng Trường Thọ, nằm trên tuyến xa lộ Hà Nội phát hiện có 16 tài xế dương tính với ma túy.

Theo Công an quận Thủ Đức, phần lớn tài xế là lao động được doanh nghiệp thuê khoán, chạy thuê theo chuyến, không có nơi cư trú ổn định nên chế tài xử lý các doanh nghiệp sử dụng những lao động này gặp nhiều khó khăn.

Trước mắt công an địa phương đã lập hồ 11 tài xế không có nơi cư trú ổn định để đưa đi cai nghiện, 5 tài xế có nơi cư trú được đưa về địa phương lập hồ sơ xử lý.

Cơ quan công an tiến hành kiếm tra các tài xế.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết: "Vấn đề tiếp theo chúng tôi chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an quận tiếp tục tiến hành làm việc với chủ doanh nghiệp trường hợp tài xế không có nơi ở ổn định thì hợp đồng lao động căn cứ vào đâu. Hoặc những trường hợp thuê tuyển tài xế xe tải hạng nặng như thế này thì phiếu khám sức khỏe như thế nào, để qua kiểm tra làm việc rút ra những kẻ hở để tham mưu công an thành phố và địa phương có biện pháp chấn chỉnh".

Cũng trong đợt kiểm tra này, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt - Công an TP HCM đã phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, kiểm soát 3.416 trường hợp tại 2 cửa ngõ chính phía Đông và Tây thành phố. Sau 5 ngày ra quân phát hiện, xử lý 291 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 36 trường hợp vi phạm các lỗi liên quan đến an toàn giao thông, tạm giữ 33 xe ô tô, 266 mô tô các loại.

Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM cho biết: "Xe Container, xe tải nặng, xe bồn xăng dầu là những loại xe đặc biệt nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn lưu thông, vừa rồi chúng tôi đã kiến nghị với Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh lại thời gian lưu thông của các phương tiện. Trong những ngày tới đây cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với đơn vị chủ quản kiểm soát lại đội ngũ lái xe, không chỉ kiểm soát hoạt động giờ giấc điều khiển phương tiện mà còn kiểm soát cả lai lịch, sức khỏe của các lái xe".

Thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trước trong và sau Tết Nguyên đán 2019, các đơn vị trực thuộc Công an TP HCM sẽ tiếp tục triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm những tài xế có liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích... đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết an toàn./.

