TPHCM giám sát chặt trường hợp liên quan ổ dịch Bar Buddha

Tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TPHCM, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin, hiện nay tại TPHCM có 49 trường hợp mắc Covid-19, sáng nay có thêm 1 trường hợp dương tính chờ Bộ Y tế công bố, 32 ca xâm nhập (67%), 17 ca từ cộng đồng (33%). Hiện 15 ca xuất viện, 34 trường hợp vẫn đang điều trị ở các bệnh viện.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh

Trong ngày 1/4, có 12 trường hợp nghi ngờ, 9 trường hợp âm tính, 3 trường hợp đang chờ kết quả. TPHCM có 9.175 trường hợp đang cách ly tập trung, 1.834 trường hợp cách ly ở nơi cư trú. Hôm qua, TPHCM đã giải toả 137 người tại các khu cách ly tập trung và dự kiến trong hôm nay tiếp tục có 397 người rời khu cách ly tập trung.



Về tình hình xét nghiệm, đến 31/3/2020, nhóm người nhập cảnh cách ly đã xét nghiệm 6.427 mẫu, trong đó có 11 trường hợp dương tính, 6.416 trường hợp âm tính, những người này sẽ được xét nghiệm lại ở ngày thứ 14 trước khi xuất viện. Nhóm người tiếp xúc hoặc liên quan đến cộng đồng thì đã xét nghiệm 4.323 mẫu, 17 trường hợp dương tính. Nhóm người nhập cảnh từ ngày 8/3 đã xét nghiệm 2.507 mẫu, phát hiện 19 trường hợp dương tính. Tới nay đã có 11 quận, huyện hoàn thành việc xét nghiệm cho người nhập cảnh những trương hợp về từ 8/3.



Liên quan đến ca mới nhất liên quan đến quán bar Buddla, theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, người này đã được cách ly tập trung trước đó. Đây là bệnh nhân nam 25 tuổi, quốc tịch Anh, ngụ ở chung cư T5, Masteri, Thảo Điền, Quận 2.

Trường hợp này có đi bar Buddha vào ngày 14/3, được cách ly từ 25/3/2020. Thời điểm đầu, người này không triệu chứng, lấy mẫu xét nghiệm ngày 25/3 và 26/3 cho kết quả âm tính. Tuy nhiên đến ngày 29/3 có thì kết quả dương tính (đây là trường hợp đặc biệt khi bệnh nhân có kết quả dương tính sau 16 ngày kể từ ngày 14/3).

Ngành y tế cũng đã điều tra những người tiếp xúc gần với ca này từ ngày 25/3 trở về trước. Đồng thời lấy mẫu và yêu cầu cách ly tại nơi cư trú. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh khẳng định, ca 16 liên quan quán bar Buddha đã kiểm soát ngay từ đầu, đối với các ca có liên quan đến quán bar Buddha TPHCM sẽ xem xét kỹ hơn.



Sở Y tế TPHCM cũng đề nghị TP tiếp tục giám sát tổ chức cách ly, đảm bảo an toàn tại khu cách ly, xét nghiệm trước khi rời khu cách ly, tổ chức giải toả những trường hợp đủ 14 ngày và chỉ kết thúc cách ly khi có kết quả âm tính. Kiểm tra thực tế tại các bệnh viện về đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế từ các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy cũng như kiểm tra công tác thu dung, đảm bảo an toàn của đội ngũ y tế ở tất cả các bệnh viện khác ngày trong tuần này./.