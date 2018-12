Trắng đêm cứu người bị sạt lở núi ở Khánh Hòa

Gần 1h sáng nay (30/12), tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng, vùi lấp 2 nhà dân, cướp đi tính mạng của 3 người, đều là nữ, trong một gia đình và làm bị thương 2 người khác.

Sạt lở làm 3 người chết ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Tại hiện trường, hàng ngàn mét khối đất đá trên núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm đã đổ ập xuống dãy nhà dưới chân núi. Một căn nhà đã bị đất đá vùi lấp gần như hoàn toàn căn còn lại bị vùi lấp một phần. Một số người nhà cố gắng tìm kiếm lại đồ đạc đã mất.

Anh Huỳnh Văn Tài, một nạn nhân thoát chết trong vụ lở núi cho biết, suốt 2 ngày qua, khu vực này có mưa lớn liên tục. Đến gần 1h sáng, nghe tiếng ầm ầm như mìn nổ phía sau nhà, cả nhà ôm nhau bỏ chạy. Chạy ra khỏi nhà thì nghe tiếng kêu thất thanh từ gia đình ông Hà Tấn Lực ở bên cạnh. Căn nhà của ông Lực bị vùi lấp hoàn toàn còn nhà của anh thì chỉ bị vùi lấp một phần.

"Mấy bữa mưa cũng thấy nó sạt lở nhỏ dưới chân nhưng không đến nỗi. Nghe nó nổ cái đùng, mọi người bỏ chạy, lúc đó là hơn 12h gần 1h. Bà con xung quanh tới thì lấy xe đưa ra, lực lượng cứu hộ đến lấy thêm được quần áo, không còn gì nữa", anh Tài nói.

Căn nhà bị phá nát, 3 người tử vong

Thời điểm sạt lở, gia đình ông Hà Tấn Lực có 5 người ở trong nhà nhưng, chỉ có ông và người con gái lớn (24 tuổi), chạy thoát ra ngoài. 3 người bị vùi lấp là bà Ngô Thị Hưng, 53 tuổi, vợ ông Lực, chị Hà Thị Kim Liên, 22 tuổi, con gái ông Lực và cháu Trần Bảo Hân, 11 tháng tuổi, con gái chị Liên.

Hiện thi thể của ba người đã được đưa về Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Khánh Thành Nam, để địa phương tổ chức hậu sự.

PC_Article_Middle

Bà Đỗ Thị Dung, người thân của gia đình ông Hà Tấn Lực, đã có mặt tại hiện trường từ lúc 1 giờ sáng cho biết: "Em chạy xuống lúc 1h sáng, thấy nó đổ ập xuống không còn gì hết. Trên núi cứ đổ ầm ầm xuống như là mìn nổ. Định chạy vô nhưng nước, đất đổ xuống mạnh quá, không thể nào mà vô được. Vùi hết, không còn gì hết, nhà cửa giờ còn như đống đất vậy."

Cảnh sát đưa nạn nhân xấu số ra ngoài

Nhận được tin báo sạt lở núi Uỷ ban nhân dân xã Suối Cát đã điều động dân quân, công an xã đến ứng cứu, đào bới tìm kiếm các nạn nhân. Khi lực lượng này có mặt để đưa các nạn nhân ra ngoài thì đất đá trên núi tiếp tục đổ xuống, rất may, mọi người kịp chạy thoát, không ai thương vong.

Sau đó, tỉnh Khánh Hòa đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng nhiều phương tiện đến cứu hộ. Thế nhưng, do đất đá liên tục đổ xuống, trời mưa to khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 9h sáng nay, lực lượng cứu hộ mới đưa được nạn nhân thứ 3 là cháu Trần Bảo Hân ra khỏi đống đổ nát. Được biết, khu vực xảy ra sạt lở là một ngọn núi thoai thoải, sườn núi được trồng keo và cây bụi bao phủ. Vụ sạt lở kinh hoàng ngoài vùi lấp hoàn toàn 2 nhà dân, còn khiến 1 căn nhà khác bị hư hỏng nặng.

Công an đang làm rõ vụ việc

Ông Lương Đức Huệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Đất cứ tụt liên tục, khi chúng tôi tiếp cận được nạn nhân nhưng không thể cứu nạn nhân vào thời điểm đó. Chúng tôi phải điện cho các lực lượng công an, quân sự đến cứu hộ. Thực hiện việc cứu hộ từ 2h sáng. Chúng tôi vừa thực hiện cứu người vừa cảnh giới đất, đá từ trên núi tiếp tục sạt xuống"./.

Đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết ở Khánh Hoà VOV.VN -Đến gần 9h sáng nay (30/12), lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết tại xã Suối Cát