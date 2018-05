Tránh tai nạn, 2 xe ô tô đấu đầu nát bét

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h đêm (10/5) trên QL32 đoạn qua xã Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con mang BKS: 30A - 888.74 và xe tải mang BKS 29C - 815.20.

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý vụ việc.

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên xe ô tô 4 chỗ chạy trên QL32 hướng về Thị xã Sơn Tây, tài xế đánh lái tránh một vụ va chạm giữa 2 xe máy thì xảy ra tai nạn với ô tô tải đi ngược chiều.

Sau cú đâm trực diện tài xế cả 2 xe bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Tại hiện trường, hai đầu 2 xe ô tô hư hỏng nghiêm trọng, túi khí xe con đã bung, các mảnh vỡ của hai vụ tai nạn bay khắp mặt đường.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phong tỏa hiện trường để xử lý vụ việc.

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo công an xã Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra Công an xã đã có mặt phối hợp và bàn giao thông Công an huyện Thạch Thất để tiếp tục xử lý vụ việc”.

Trong khi đó 1 lãnh đạo Đội CSGT huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết: “Do 2 xe ô tô không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát nên dẫn tới tai nạn. Trong 2 người bị thương, lái xe ô tô con bị thương rất nặng phải chuyển đến bệnh viện đa khoa Sơn Tây cấp cứu”.

Hiện nguyên nhân đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

