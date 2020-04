Triệu tập 11 học sinh chỉnh sửa và phát tán văn bản chống Covid-19

Chiều 8/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng triệu tập 11 học sinh trên địa bàn để làm rõ nguồn gốc văn bản giả lan truyền trên mạng xã hội về việc cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học do Covid-19.

11 học sinh bị triệu tập vì chỉnh sửa phát tán văn bản của tỉnh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 1/4 về việc cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến ngày 30/4/2020. Cơ quan chức năng xác định đây là văn bản giả mạo và UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ mới ban hành văn bản quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/3 đến 15/4 để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương điều tra, xác định có 11 học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở huyện Đức Trọng phát tán văn bản này trên mạng xã hội. Triệu tập 11 học sinh lên làm việc, công an xác định người làm giả văn bản là em L.N.P (học sinh lớp 9, tại huyện Đức Trọng).

P khai nhận đã dùng phần mềm để chỉnh sửa lại ngày từ văn bản trước đó của UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành về việc cho học sinh nghỉ học rồi gửi vào nhóm chát của lớp nhằm mục đích lừa bạn bè nhân ngày “cá tháng tư”. Không ngờ hình ảnh văn bản giả này lại nhanh chóng phát tán trên mạng xã hội. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.