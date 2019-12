Triệu tập tài xế xe buýt dùng khủy tay để lái xe, tay lướt điện thoại

Ngày 23/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệu tập tài xế anh Cao Như Ý (nhân viên lái xe buýt Khanh Quỳnh, trú ở huyện Con Cuông, Nghệ An) lên làm việc để làm rõ hành vi vừa lái xe vừa lướt điện thoại. Tài xế này bị xử phạt hành chính 700.000 đồng. Ngoài ra, lãnh đạo hãng xe Khanh Quỳnh cũng đã đình chỉ công việc đối với tài xế này.

Hình ảnh tài xế xe buýt vừa lái xe vừa lướt điện thoại.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, một đoạn video quay lại cảnh một nam tài xế xe buýt Khanh Quỳnh vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dưu luận.



Hình ảnh trong đoạn video ghi lại cảnh, nam tài xế này sử dụng khuỷu tay để lái xe, trong khi hai bàn tay vẫn miệt mài lướt điện thoại di động. Nhiều người tỏ ra bức xúc về hành động coi thường tính mạng hành khách của nam tài xế này.

Theo cán bộ hãng xe buýt Khanh Quỳnh, danh tính tài xế được xác nhận tài xế này tên Cao Như Ý (34 tuổi), đã làm việc cho hãng xe buýt Khanh Quỳnh được hơn 1 năm nay. Công ty cũng đã mời tài xế lên làm việc, hiện vẫn chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu, thời gian nào. Hành động của tài xế Ý không những đe dọa an toàn tính mạng hành khách mà còn làm mất hình ảnh của công ty./.