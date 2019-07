Trong 9 ngày, các tỉnh miền Trung xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm

Trong hội nghị giao ban sơ kết cao điểm tổng kiểm soát phương tiện đối với xe ô tô khách, container và mô tô của Cụm công tác số 2 (tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) trên tuyến QL 1A tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) thông tin về kết quả xử lý như sau:

Cụm công tác số 2 kiểm tra nồng độ cồn lái xe.

Sau 9 ngày triển khai tháng cao điểm từ ngày 15/7 đến 23/7, CSGT công an các tỉnh trong Cụm Công tác số 2 đã kiểm tra 18.784 phương tiện, qua đó xử lý 7.674 trường hợp vi phạm, trong đó, xe ô tô khách là 1.060 trường hợp; xe container 649 trường hợp, xe mô tô 5.965 trường hợp; phạt tiền gần 6 tỷ đồng; tước quyền sử dụng GPLX 694 trường hợp; tạm giữ 36 xe ô tô khách; 58 xe container; và 1.391 mô tô.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, trong thời gian trên, Công an các địa phương thuộc cụm đã chỉ đạo lực lượng CSGT huy động lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phối hợp các lực Công an khác tổ chức có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, đặc biệt không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng qua đó góp phần đảm bảo TTATGT, TTXH trên địa bàn.



Cụm công tác số 2 kiểm tra chất kích thích với tài xế.

Đáng chú ý, trong 9 ngày thực hiện cao điểm, cụm công tác số 2 đã phát hiện, xử lý 491 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; và phát hiện 15 trường hợp lái xe sử dụng ma tuý.

Bên cạnh đó, Công an các địa phương đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền mạnh, sâu rộng tạo được sự đồng thuận, chấp hành luật giao thông của người dân đối với đợt tổng kiểm soát này.

Phát biểu tại buổi lễ sơ kết đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT đánh giá cao kết quả cụm công tác số 2 đã đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT phát biểu.

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình tai nạn giao thông, nhất là những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, bất cập về văn bản pháp luật, hạ tầng giao thông, điều tiết giao thông, hệ thống biển báo tại các điểm đen, những tồn tại trong công tác đào tạo lái xe, đồng chí Thiếu tướng cũng đề nghị các thành viên trong cụm công tác cần căn cứ vào tình hình, nắm vững địa bàn của đơn vị tiếp tục tham mưu cho Cục, Giám đốc Công an các tỉnh hoàn thành phương pháp thực hiện, mục đích yêu cầu của kế hoạch.

Tăng cường TTKS xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến TNGT, đáng chú ý là các lỗi về nồng độ cồn và tốc độ qua đó tạo đột biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành luật giao thông của người dân và đặc biệt tiếp tục không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến.

“Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là phòng ngừa, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến”, Thiếu tướng Lê Xuân Đức yêu cầu./.