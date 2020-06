Trường kêu gọi tài trợ, lắp điều hòa khi chưa được phê duyệt kế hoạch

Trong khi chỉ còn hơn một tháng là kết thúc năm học, Trường Mầm non Tự Cường (huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) vận động phụ huynh tài trợ lắp điều hòa phòng học với số tiền từ 600.000-700.000 đồng mỗi học sinh. Đáng nói hơn là việc vận động tài trợ được triển khai khi chưa được Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tiên Lãng phê duyệt (theo Thông tư 16 của Bộ GD - ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân).

Trường Mầm non Tự Cường (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).



Ngày 30/5, phụ huynh học sinh trường Mầm non Tự Cường nhận được thông báo chiều 31/5, nhà trường tổ chức họp phụ huynh. Tại cuộc họp, giáo viên các lớp phổ biến kế hoạch, chủ trương của nhà trường và vận động, kêu gọi phụ huynh tài trợ lắp điều hòa phục vụ việc học tập của con trong những ngày nắng nóng.



Trong thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay, việc lắp điều hòa nhiệt độ để đảm bảo điều kiện học tập và sức khỏe của học sinh được nhiều phụ huynh ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn về mức đóng góp được giáo viên các lớp đề xuất: 700.000 đồng đối với trẻ nhà trẻ; 600.000 đồng đối với lớp mầm non 3 tuổi; 500.000 đồng/trẻ mầm non 4 tuổi và 300.000 đồng/trẻ 5 tuổi. Mặc dù nhà trường khẳng định là kêu gọi trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh nhưng lại đưa ra mức đóng cụ thể khiến một phụ huynh có cảm giác "tự nguyện trên tinh thần bắt buộc".

Mặc dù chưa được Phòng GD - ĐT huyện Tiên Lãng phê duyệt kế hoạch nhưng việc lắp đặt điều hòa nhiệt độ đã được triển khai tại trường Mầm non Tự Cường.



"Chúng tôi ủng hộ việc lắp điều hòa cho các cháu nhưng nhà trường nên tính toán phương án, có thể chia nhỏ ra để thuận tiện cho phụ huynh. Nhiều phụ huynh có ý kiến đóng trả góp, mỗi năm các cháu nhập học đóng 2,3 trăm nghìn, như các trường đi trước đã làm. Nhiều phụ huynh cũng không đồng tình. Như thế này là bắt buộc chứ không tự nguyện vì các cháu lớp 5 tuổi chỉ còn hơn 1 tháng nữa ra trường rồi", các phụ huynh cho biết.

Điều đáng nói là trường Mầm non Tự Cường đã nóng vội, làm tắt quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ. Ngày 2/6, khi phóng viên có mặt trường Mầm non Tự Cường, một số phòng học đã hoàn thành lắp đặt máy điều hòa mới; một số phòng học đang tiếp tục được lắp đặt. Trong khi đó, hiện kế hoạch, chủ trương lắp đặt điều hòa của trường Mầm non Tự Cường chưa được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng thẩm định, phê duyệt.

Ông Cao Văn Rôi, Trưởng Phòng GD - ĐT huyện Tiên Lãng thừa nhận: "Nhà trường có gửi văn bản kế hoạch lắp điều hòa nhưng nội dung chưa đúng nên tôi yêu cầu phải chỉnh sửa, mang về làm lại. Vấn đề này có thể do phụ huynh thấy nắng nóng nên cấp bách và làm vội. Cái này chúng tôi yêu cầu phải làm đúng theo Quy định của Bộ Giáo dục và được sự đồng thuận cao của phụ huynh. Chúng tôi sẽ xem xét và kiểm tra lại".

Việc kêu gọi tài trợ giáo dục, thu tiền, làm hợp đồng mua bán, gọi thợ lắp điều hòa... đều do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Mầm non Tự Cường thực hiện.



Bà Dương Thị Huyền, Hiệu trưởng trường Mầm non Tự Cường lý giải, việc lắp đặt điều hòa khi chưa có ý kiến phê duyệt của Phòng GD – ĐT huyện là do mấy ngày qua, thời tiết nắng nóng, Ban giám hiệu nhà trường nhận được rất nhiều ý kiến yêu cầu của phụ huynh về việc lắp điều hòa cho các con và nhà trường cũng thấy được sự cấp bách phải đảm bảo điều kiện học tập cho các cháu.

"Đúng ra, nếu có thời gian dài, không nghỉ dịch Covid-19 thì nhà trường sẽ có kế hoạch từng bước, từng bước và làm chặt chẽ bước ấy. Nhưng sau khi các cháu đi học trở lại thì tháng 5 rồi, nóng quá rồi, cấp bách quá. Trường xin chủ trương rồi nhưng đang chỉnh sửa và sẽ hoàn thiện. Phụ huynh tự nguyện, đồng lòng, tự mua, tự lắp cho nhà trường. Nhà trường chỉ biết tiếp nhận thôi, không liên quan gì cả", bà Huyền cho hay.

Thông tư 16 ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định rõ: "Cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trước khi tổ chức vận động tài trợ".

Tại trường Mầm non Tự Cường, việc kêu gọi phụ huynh tài trợ, thu tiền, quản lý, sử dụng số tiền tài trợ đang được Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện. Bà Phùng Thị Tuyết, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Mầm non Tự Cương cho biết: Đến ngày 2/6, chi hội phụ huynh các lớp đã thu được 60 triệu đồng; trong khi đó, theo kế hoạch của nhà trường là sẽ lắp 24 cái điều hòa phục vụ 12 phòng học (mỗi phòng 2 chiếc) với tổng số tiền là 192 triệu đồng:

"Bản thân tôi gọi điều hòa về lắp. Còn nếu nhà trường không xin được thì phải bỏ tiền ra trả. Giấy tờ, hợp đồng tôi làm; các cô nhà trường không liên quan gì cả mà chỉ xin nhà trường cho lắp điều hòa cho các con", bà tuyết nói.

Như vậy, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Mầm non Tự Cường đang ôm đồm quá nhiều việc, vượt quá trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định trong Thông tư 16 của Bộ GD – ĐT là "phối hợp với cơ sở giáo dục trong việc tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ".

Việc lắp điều hòa, nâng cao điều kiện học tập của học sinh, nhất là đối với bậc học mầm non học bán trú cả ngày tại trường là thiết thực; tuy nhiên, cần được thực hiện đúng trình tự, quy định, nhà trường cũng cần lưu ý, tham khảo ý kiến của phụ huynh để có cách thức triển khai cho phù hợp./.