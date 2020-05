Trường ngoài công lập ở TP HCM thu phí chưa rõ ràng, phụ huynh bức xúc

Những ngày vừa qua, nhiều phụ huynh có con em học ở trường Quốc tế và Tư thục ở TPHCM bức xúc, khiếu nại vì nhà trường vẫn thu đủ, thu đúng, thậm chí còn thu vượt mức số tiền thông báo. Sau nhiều lần kiến nghị, khiếu nại đến nay giữa các nhà trường và phụ huynh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Gần 1 tháng qua, phụ huynh và trường Dân lập Quốc tế Việt - Úc vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề thu học phí thời gian nghỉ dịch bệnh Covid-19. Nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc khi nhà trường thu học phí không thỏa đáng.

Phụ huynh bức xúc thì trường Dân lập Quốc tế Việt-Úc có những khoản thu chưa rõ ràng, minh bạch.

Chị Nguyễn Thu Ngân, ngụ quận 10, TPHCM có con đang học lớp 6 tại đây cho biết, học phí học phần 4 (học kỳ 2) niêm yết ban đầu là hơn 54,6 triệu đồng, nhưng bảng kê do nhà trường đưa ra sau nghỉ dịch số tiền phải nộp là hơn 77 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong thời gian nghỉ dịch có nhiều khoản thu không minh bạch, rõ ràng, nhiều khoản chưa sử dụng trong lúc nghỉ dịch nhưng nhà trường không trừ vào học phí học kỳ 2 và cũng không hoàn trả nhưng lại yêu cầu đóng học phí mới.

"Các khoản tiền như tiền ăn, tiền đi lại, dã ngoại, những chi phí khác phải trừ ra. Các khoản tiền chưa được làm rõ ràng đã đòi thu học phí mới là không được", chị Ngân cho hay.

Tương tự như chị Ngân, anh Đặng Minh Tùng, có con học lớp 4 Trường Quốc tế Úc cho hay, phụ huynh rất không đồng tình với thu phí học online trong thời gian nghỉ dịch bệnh. Bởi, việc học online hoàn toàn không tác dụng đối với học sinh mầm non, tiểu học vì các con chưa được hoặc không biết sử dụng thành thạo thiết bị, điện thoại thông minh nên không thể tham gia vào quá trình học online. Hơn nữa, phương pháp học online của nhà trường có nhiều bất cập, hiệu quả kém và chưa có một kết quả thẩm định nào, nên việc trường vẫn thu đủ học phí là không thỏa đáng. Sau nhiều lần kiến nghị, anh và nhiều phụ huynh mong muốn được đối thoại với nhà trường, chứ không phải là thông báo giảm học phí mùa dịch hiện nay.

Trước đó, một nhóm phụ huynh Trường Quốc tế Úc (AIS Sài Gòn) đã đến Sở GD&ĐT TPHCM để khiếu nại về việc thu học phí của trường.

"Trao đổi thư, email giữa phụ huynh Nhà trường không đi đến kết quả gì hết thì bắt buộc chúng tôi có đơn khiếu nại gửi đến cơ quan chức năng, vì thực sự chúng tôi cũng không biết bấu víu vào ai. Đại dịch này khó khăn ai cũng biết rồi, phụ huynh rất muốn đối thoại với nhà trường để ra giải pháp toàn diện, chứ không phải nhà trường cứ nói sẽ giảm bao nhiêu % học phí, phụ huynh đang cần một sự sòng phẳng", anh Tùng chia sẻ.

Không chỉ ở các trường quốc tế mà ở trường tư thục cũng có nhiều bất đồng xảy ra. Hơn hai tuần nay, nhiều phụ huynh Trường THCS - THPT Sao Việt đang khiếu nại nhà trường về sự không minh bạch, rõ ràng trong các khoản thu học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020.

Phụ huynh Nguyễn Huyền Trang nói: "Chúng tôi muốn là các khoản học phí học kỳ 2 chúng tôi đã đóng cho con em phải làm rõ ràng, sau đó nhà trường gửi những thông báo học phí, điều đó hợp lý với chúng tôi hơn và có sự sẻ chia đối với những cái khó khăn của phụ huynh".

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, các khoản thu ở trường ngoài công lập được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định 86 về cơ chế thu, quản lý học phí. Về thu phí đợt dịch bệnh, Sở đã có hướng dẫn. Cũng theo ông Nam, việc thu học phí, trường phải xem xét với phụ huynh công tác giảng dạy đủ chưa, đảm bảo kiến thức cho học sinh chưa, trên cơ sở đó, nhà trường thỏa thuận, thống nhất với phụ huynh, chứ Sở không quy định mức thu.

"Các trường tư thục cung cấp dịch vụ về giáo dục thì phụ huynh đồng ý, có thể thỏa thuận để sử dụng dịch vụ đó, không phải là quy định giá thấp cao, cái này Nhà nước, Sở không can thiệp được. Sở chỉ can thiệp mức học phí của các trường công lập. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, do cách ly, việc trao đổi giữa phụ huynh và nhà trường không được chặt chẽ, chưa thấu hiểu nhau, phát sinh tình huống thắc mắc về các khoản thu của nhà trường, cho nên khiếu nại của phụ huynh gửi lên sở. Sở đã tiếp nhận và đang xử lý", ông Hoài cho hay.

Mặc dù, Sở GD&ĐT TPHCM đã có đề nghị các trường ngoài công lập nghiêm túc tổ chức đối thoại, thỏa thuận với phụ huynh. Đồng thời, có chính sách giảm học phí phù hợp song giữa các nhà trường và phụ huynh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19, không chỉ phụ huynh mà các trường ngoài công lập cũng gặp khó khăn vì cần tài chính để duy trì hoạt động. Dù hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giáo dục, nhưng không thể vì khó khăn, mà tận thu hoặc có những khoản thu không rõ ràng./.