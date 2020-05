Truy tìm kẻ lẻn vào nhà vệ sinh trường tiểu học, sàm sỡ nữ sinh lớp 5

Sáng 19/5, cơ quan chức năng thành phố Đồng Hới tiến hành làm rõ sự việc một đối tượng đột nhập nhà vệ sinh nữ của trường Tiểu học Đồng Phú và sàm sỡ 1 em học sinh nữ lớp 5.

Trường Tiểu học Đồng Phú nơi một học sinh lớp 5 bị đối tượng lạ sàm sỡ.

Sự việc xảy ra khoảng 9h45' ngày 18/5, khi một học sinh lớp 5 xin đi vệ sinh và chỉ mấy phút sau em hoảng hốt chạy vào thông báo với giáo viên bộ môn về việc em này bị một kẻ lạ mặt sàm sỡ trong nhà vệ sinh. Lãnh đạo nhà trường đã động viên, trấn an tinh thần cho nữ học sinh và trình báo sự việc lên Công an phường Đồng Phú.



Chiều cùng ngày, lực lượng Công an và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới đã phối hợp điều tra sự việc. Bà Hà Thị Vẽ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Phú thông tin, qua trích xuất camera an ninh của nhà trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 đối tượng nhảy qua tường rào và đột nhập vào nhà vệ sinh nữ, sau đó trở ra cũng bằng đường đó. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, truy tìm tung tích đối tượng này để xử lý nghiêm theo quy định.

"Camera an ninh quay lại thấy rất rõ mặt đối tượng. Công an phường, Công an thành phố và Viện Kiểm sát cũng đã làm việc, điều tra gần có kết quả, xác định được đối tượng này"./.