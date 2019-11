Từ 1/1/2020: Lương tối thiểu vùng tăng thêm cao nhất 240.000 đồng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng tăng từ 150.000-240.000 đồng/người/tháng.

Cụ thể, NLĐ thuộc vùng 1 tăng lương từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 tăng từ 3.710.000 đồng lên 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 tăng từ 3.250.000 đồng lên 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 tăng từ 2.920.000 đồng lên 3.070.000 đồng/tháng.

Trước đó, Bộ LĐ-TB-XH sau khi lấy ý kiến rộng rãi đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động àm việc theo hợp đồng lao động.



Tại dự thảo, Bộ này đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng từ 150.000 - 240.000 đồng/tháng. Mức này phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Bộ LĐ-TB-XH cũng yêu cầu khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại...



Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.



Nghị định vừa ban hành cũng điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại 4 địa phương: Huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), TP Bến Tre, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) từ vùng III lên vùng II; huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) điều chỉnh từ vùng IV lên vùng II.



Theo Bộ LĐ-TB-XH, việc điều chỉnh nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lận cận. Lý do là các địa bàn trên có thị trường lao động phát triển hơn, hình thành các cụm, KCN, điều kiện cơ sở hạ tầng đã được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu vùng cao hơn.



Trước đó, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5% để trình Chính phủ xem xét. Chính phủ đã giao Bộ LĐ-TB-XH đánh giá tác động của việc tăng tăng lương tối thiểu vùng năm 2020./.