Từ 1/6/2019, người say rượu không được lên máy bay

VOV.VN - Thông tư của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không, theo đó, từ 1/6 vì lý do an toàn bay, người say rượu sẽ không được lên máy bay