Từ biên giới đến hải đảo, quân và dân chung tay chống dịch Covid-19

Những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ở các con hẻm nhỏ tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM, những tiệm may tại gia hoạt động ngày đêm để may khẩu trang vải. Chị Trần Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Cần Giờ cho biết, vải do các mạnh thường quân ủng hộ, phụ nữ trong huyện sẽ may thành khẩu trang vải, gửi tặng người dân.

Người dân Cần Giờ tình nguyện may khẩu trang tặng người nghèo.



Một căn nhà kho tại bến đò Tắc Xuất, thị trấn Cần Thạnh trở thành điểm tập kết vải và gần 10 chiếc máy may gia công khẩu trang của phụ nữ. Bà Trần Thị Năm đang tham gia may khẩu trang ở đây kể, bà và nhiều chị em khác, thấy việc làm này cần thiết và trong khả năng của mình nên cố gắng làm để góp phần chống dịch: "Chị em tự nguyện thay phiên nhau để may cho bà con, để cùng phòng ngừa chống dịch. Từ hôm qua nay, cũng may được hơn 1.000 chiếc".



Hoạt động may khẩu trang ủng hộ công tác phòng chống dịch lan tỏa trong các đoàn thể ở huyện Cần Giờ và cả trong cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn. Ai không biết may thì tham gia cắt khuôn, vận chuyển vải, phân bổ thành phẩm. Tổng cộng đã có gần 20.000 khẩu trang vải được may và tặng từng người dân, từng hộ gia đình ở những nơi khó khăn kèm theo nước rửa tay sát khuẩn.

Đại úy Nguyễn Minh Hiếu, Chính trị viên phó, Đồn biên phòng Cần Thạnh, Cần Giờ chia sẻ: Lúc này, việc may tặng khẩu trang vải cho người dân là cần thiết, góp phần nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế việc lây nhiễm dịch bệnh. Giá trị của mỗi chiếc khẩu trang tuy không lớn nhưng sẽ giúp nhiều gia đình khó khăn tiết kiệm được một chút chi phí tiêu dùng: "Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, Đồn biên phòng Cần Thạnh cũng phối hợp với các đoàn thể xã hội chăm lo, tặng thêm khẩu trang y tế, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt để phục vụ cho công tác kiểm soát và phòng dịch trên địa bàn, để đáp ứng được yêu cầu tất cả người dân đều phải có khẩu trang khi ra đường theo chỉ đạo của Thủ tướng và lãnh đạo TP".

Tiếp tục đồng hành với ngư dân trong phòng chống dịch Covid-19, cán bộ chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã tranh thủ các nguồn lực vận động và gửi tặng 2.500 khẩu trang y tế, hơn 2.000 chai nước rửa tay sát khuẩn cho bà con ngư dân tại các địa phương như: Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Bến Tre...

Cũng như vậy, những ngày qua, cán bộ chiến sỹ biên phòng tuyến biên giới giáp Campuchia thuộc các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước... vẫn đang ở lều, nằm rừng để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Bộ đội ở đây vừa kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, tiếp nhận công dân trở về từ vùng có dịch và tổ chức cách ly, vừa làm công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân cùng phòng chống dịch.

Đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phía Nam đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 84.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn; 7.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, nước muối sinh lý; 2.000 bộ quần áo bảo hộ y tế; 60 máy đo thân nhiệt điện tử cầm tay với tổng trị giá khoảng hơn 1,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch. Trước mắt, từ sự ủng hộ này, bộ đội biên phòng đang đóng quân ở các địa phương có thêm điều kiện ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những ngày tới.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bày tỏ: "Khắc phục những khó khăn hoặc kịp thời động viên tinh thần cho cán bộ chiến sỹ ở trên tuyến đầu của tổ quốc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch này, chúng tôi cũng mong rằng các đơn vị tiếp tục đồng hành với nhân dân cả nước, trong đó có lực lượng bộ đội biên phòng. Một phần qua đó cũng giảm bớt những thiệt thòi về tinh thần, động viên toàn thể cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch".

Thực hiện lời kêu gọi của Đảng, Nhà Nước, quân và dân biên giới, hải đảo sẵn sàng hành động với quyết tâm cao để chiến thắng, vượt qua dịch bệnh./.