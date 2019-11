Tỷ lệ lái xe ở TPHCM có nồng độ cồn cao so với các TP khác ở châu Á

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Công bố, chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá dự án sáng kiến Vì an toàn giao thông toàn cầu giai đoạn 2015 – 2019” diễn ra tại TPHCM sáng nay (14/11).

Buổi công bố tại TPHCM

Theo Tiến sỹ Qingfeng Li, Trung tâm nghiên cứu chấn thương quốc tế, Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ), thì trong giai đoạn 2015-2019 trung tâm tiến hành 8 vòng nghiên cứu với tổng cộng hơn 927.000 lượt quan sát. Kết quả là có khoảng 16% lái xe được kiểm tra có nồng độ cồn trong hơi thở. Tỷ lệ lái xe có nồng độ cồn quá ngưỡng cho phép là 11,4%. Đây là tỷ lệ rất cao so với các TP khác ở châu Á và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bởi TPHCM có đến gần 8 triệu phương tiện xe máy và ô tô.

"Tỷ lệ này rất là cao. So với các TP khác như Mumbai, Bangkok, Thượng Hải… thì TPHCM cao hơn nhiều, đến mười mấy % trong khi TPHCM có hơn 7 triệu phương tiện xe máy, rồi ô tô thì tỷ lệ trên 10% là rất nhiều nên cần phải lưu tâm", Tiến sỹ Qingfeng Li nói.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đúng cách là 56%, tỷ lệ người ngồi sau đội mũ bảo hiểm đúng cách chỉ đạt 48%, nữ giới có tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đúng cách thấp hơn nam giới. Có 64% người đi xe ô tô sử dụng dây an toàn nhưng tỷ lệ sử dụng ghế ngồi cho trẻ em dưới 5 tuổi chỉ đạt 11% và nữ giới chú trọng việc đeo dây an toàn hơn nam giới. Về tỷ lệ phương tiện vượt quá tốc độ chỉ là 1,2%. Lý do được giải thích cho tỷ lệ này khá thấp là do mật độ phương tiện quá đông, dẫn đến thường xuyên ùn tắc.

Dự án sáng kiến “Vì an toàn giao thông toàn cầu” giai đoạn 2015 – 2019” do Quỹ Bloomberg tài trợ. Mục đích của nghiên cứu nhằm thúc đẩy các hoạt động an toàn giao thông và giảm nhẹ các hành vi nguy cơ TNGT thông qua hoạt động cưỡng chế của CSGT và các chiến dịch truyền thông, tăng cường và mở rộng thu thập, phân tích dữ liệu an toàn giao thông, phối hợp liên ngành đa ngành để kiểm soát tai nạn giao thông và các yếu tố nguy cơ TNGT chính tại 10 TP trên thế giới.

Tại TPHCM, nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu chấn thương quốc tế, Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ kết hợp Trung tâm nghiên cứu chính sách và Phòng chống chấn thương, Đại học Y tế cộng đồng. Mỗi năm sẽ có 2 lần thực hiện quan sát ở các địa điểm đại diện cho tình hình giao thông của TP. Mỗi vòng nghiên cứu được thực hiện trong 3 tuần, ở 5 khung giờ trong tất cả các ngày trong tuần từ 7h đến 19h30./.