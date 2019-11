Ứng phó bão số 6: Đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền ở Lý Sơn

Kể từ ngày 7/11, tất cả các chuyến tàu vận tải khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm dừng hoạt động; lương thực, thực phẩm dự trữ đảm bảo cung cấp cho người dân đảo Lý Sơn trong vòng 2 tuần…

Tất cả các chuyến tàu vận tải khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm dừng hoạt động.

Kể từ trưa ngày 7/11, toàn bộ các phương tiện vận tải khách và hàng hóa tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm ngưng hoạt động. Các chủ phương tiện tàu khách và tàu hàng chấp hành lệnh không cho tàu xuất bến, tìm nơi trú bão, neo buộc, che chắn, giằng néo tránh va đập khi gặp gió to, sóng lớn…

Thuyền trưởng Lê Văn Hòa cùng các thuyền viên tàu khách Super Biển Đông- QNg 0379 đã chủ động ứng phó với bão số 6: "Khi nghe thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thì tất cả anh em thuyền trưởng và thuyền viên trực 24/24 để phòng chống khi bão tới. Nếu bão lớn quá, anh em cột dây đầy đủ hết thì lên bờ".

Trung tá Thới Long, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết, đơn vị phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát, không cho tàu xuất bến, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước khi bão đổ bộ.

"Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ triển khai các biện pháp đối phó với bão số 6 sắp đổ bộ vào. Hiện nay, các phương tiện đã vào cập bờ rồi, chúng tôi hướng dẫn neo buộc dây lại để đảm bảo khi bảo vào không ảnh hưởng đến các phương tiện neo đậu", Trung tá Long nói.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi hướng dẫn ngư dân neo trú tàu tránh bão.

Tại huyện Lý Sơn, Ban Chỉ huy Tiền phương đã lên kế hoạch sẵn sàng di dời gần 300 hộ dân với hơn 1.100 nhân khẩu đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Các hộ nuôi trồng thủy sản trên biển cũng đã gia cố, di chuyển 38 lồng bè đến nơi an toàn.

Tàu thuyền của ngư dân Lý Sơn và các địa phương tỉnh Quảng Ngãi đã vào nơi trú bão an toàn.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, huyện đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch đủ cung cấp dài ngày cho người dân các xã An Hải, An Vĩnh (đảo Lớn) và An Bình (đảo Bé) phòng khi biển động kéo dài sau bão.

"Hiện nay, lương thực dự trữ xã An Bình còn khoảng 10 ngày. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã dự trữ 2 tấn lương thực ở xã An Bình. Nếu trường hợp hết gạo trong dân thì chúng tôi yêu cầu xuất gạo dự trữ. Nếu 10 ngày nữa, qua đợt bão, trời êm, chúng tôi sẽ tiếp tục vận chuyển hàng hóa đảm bảo cho người dân xã An Bình", bà Hương cho biết./.