Ủy ban ATGT quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ xe đâm ở Đắk Nông

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người

