Va chạm với xe bơm bê tông, thanh niên đi xe máy tử vong ở Lào Cai

Vào khoảng 10h sáng nay 16/8, trên tuyến Quốc lộ 4D qua địa phận thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ va chạm giao thông, khiến một nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường tai nạn (ảnh FB).

Cụ thể, xe bơm bê tông đề biển công ty Hòa An Phát di chuyển theo hướng từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa, va chạm với xe máy đi chiều ngược lại, khiến người điều khiển xe máy là Giàng A Vàng (sinh năm 2004, thường trú tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) bị cuốn vào gầm xe tử vong, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Đoạn xảy ra tai nạn thuộc Km31, Quốc lộ 4D, địa hình cua dốc, cộng thêm trời mưa, khiến mặt đường trơn trượt.

Sau khi va chạm xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông tránh ùn tắc; đồng thời, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc./.