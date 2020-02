Va chạm với xe đầu kéo, ô tô con lật ngửa trên cầu vượt Tân Thới Hiệp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa 10/2, xe đầu kéo container mang biển số TP HCM do nam tài xế tên Thảo di chuyển trên quốc lộ 1, hướng ngã tư An Sương đi ngã tư Thủ Đức. Đến giữa cầu vượt Tân Thới Hiệp ở quận 12, xe đầu kéo trên va chạm với ôtô con lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến ôtô con bị đẩy về trước, va vào dải phân cách văng sang làn đường ngược lại rồi lật ngửa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe con bẹp dúm, bể nát nằm lật ngửa sát dải phân cách. Xe container dừng cách đó 4m bên hướng đường ngược lại, hư hỏng nhẹ phần đầu, trên đường có nhiều vết thắng xe kéo dài khoảng 10m.



